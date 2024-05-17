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В Одесской области неизвестные подожгли релейный шкаф, диверсию сорвала работница железной дороги

14:10, 17 мая 2024
В Укрзализныце сообщили об умышленном поджоге релейного шкафа.
В Одесской области неизвестные подожгли релейный шкаф, диверсию сорвала работница железной дороги
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В Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Железнодорожница мгновенно отреагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар. В это время по пути проезжал грузовой поезд. Об этом сообщили в Укрзализныце.

По предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

Дежурная вызвала работников дистанции сигнализации и связи. Они подтвердили, что работу релейного шкафа удалось сберечь. Движение поездов не прекращалось.

Укрзализныця обратилась в полицию, СБУ и другие ответственные органы из-за возможной диверсии.

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