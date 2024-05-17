Новая функция Apple позволит управлять iPad и iPhone только с помощью глаз

В Apple анонсировали для пользователей функцию Eye Tracking.

Компания Apple анонсировала новую функции для людей с ограниченными возможностями, которая появятся в iOS 18, iPadOS 18 и visionOS 2. Функция получила название Eye Tracking.

Она основана на искусственном интеллекте и позволит управлять iPhone и iPad движением глаз. Функция использует фронтальную камеру для отслеживания глаз.

Все данные для работы Eye Tracking хранятся на устройстве. Дополнительное оборудование для работы функции не потребуется. Она будет работать во всех приложениях на iOS и iPadOS.

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