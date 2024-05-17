Практика судов
  1. В мире

Новая функция Apple позволит управлять iPad и iPhone только с помощью глаз

16:32, 17 мая 2024
В Apple анонсировали для пользователей функцию Eye Tracking.
Новая функция Apple позволит управлять iPad и iPhone только с помощью глаз
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple анонсировала новую функции для людей с ограниченными возможностями, которая появятся в iOS 18, iPadOS 18 и visionOS 2. Функция получила название Eye Tracking.

Она основана на искусственном интеллекте и позволит управлять iPhone и iPad движением глаз. Функция использует фронтальную камеру для отслеживания глаз.

Все данные для работы Eye Tracking хранятся на устройстве. Дополнительное оборудование для работы функции не потребуется. Она будет работать во всех приложениях на iOS и iPadOS.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных – кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение и как они будут служить

Президент подписал закон о мобилизации осужденных: смогут ли потом уволить с военной службы лиц, к которым применили условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, и будут ли они иметь право на отпуск.

18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации: выполнил ли Кабмин требования закона

У Кабмина было время до 18 мая, чтобы пересмотреть порядок бронирования военнообязанных.

Направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости

В Электронном кабинете военнообязанного, который будет в виде приложения Резерв+, можно будет отсканировать свое лицо, увидеть данные о номере карты налогоплательщика, бронировании и отсрочке – направление на ВЛК придет в случае необходимости и не сразу.

Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК – теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек

Обновленным Положением о ТЦК предусмотрено, что ТЦК будет осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления военного учета и бронирования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысяч грн для граждан и 59,5 тысяч – для бизнеса

Военнообязанным, которые не стали на учет, не обновили данные, не явились за повесткой, смогут выписать штраф заочно, открыть исполнительное производство и заблокировать счет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді