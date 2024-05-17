«Это не наступление, это защита», — Владимир Зеленский выступил против ограничения использования оружия США для ударов по рф

Как сообщалось, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.
Президент Владимир Зеленский считает, что запрета на использование западного оружия для ударов по территории рф не должно быть, поскольку речь идет не о наступлении Украины, а о защите.
«Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории россии. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение», - заявил Глава государства во время встречи с журналистами.
Зеленский также заметил, что в приграничных рф также есть «серая зона».
«У них там выселение людей и т.д. У них на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам», – добавил Президент.
Ранее Блинкен ответил на использование оружия США для ударов по рф.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв США не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что не видит причины для такого действия. Он отметил, что бомбардировки и пожары на таких объектах могут повлиять на российский энергетический рынок, а не на мировой.
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