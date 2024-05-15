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Блинкен ответил на использование оружия США для ударов по рф: решение за Украиною

15:02, 15 мая 2024
Ранее стало известно, что Украина просит отменить запрет на удары американским оружием по целям в рф.
Блинкен ответил на использование оружия США для ударов по рф: решение за Украиною
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки не поощряют применение американского оружия для ударов по территории россии, но решение за Украиною.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна сделать Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя», – заявил он.

Ранее большинство западных партнеров, включая США, выступали против того, чтобы оружие, которое они передают Украине, использовалось для ударов по территории россии. Однако недавно о таком разрешении заявила Британия. В начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории рф. Глава МИД Латвии говорила, что некоторые страны передали Украине оружие с таким разрешением, но не назвала их.

Как стало известно ранее, Украина прилагает новые усилия, чтобы заставить Соединенные Штаты Америки отменить запрет на использование оружия американского производства для поражения целей на территории рф.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв США не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что не видит причины для такого действия. Он отметил, что бомбардировки и пожары на таких объектах могут повлиять на российский энергетический рынок, а не на мировой.

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