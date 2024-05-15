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США выделяют Украине 2 млрд долларов на оружие, - госсекретарь США Энтони Блинкен

14:57, 15 мая 2024
Денежные средства будут предоставлены для производства и закупки вооружения.
США выделяют Украине 2 млрд долларов на оружие, - госсекретарь США Энтони Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины на $2 млрд.

«Мы предоставим дополнительные 2 миллиарда долларов финансовой помощи для Украины. И мы объединили это в первый в своем роде фонд оборонных предприятий, и у него три компонента», — сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.

Напомним, что Блинкен спрогнозировал, что ближайшие недели и месяцы будут тяжелыми для Украины.

Также он подчеркнул, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии россии, но и бороться с коррупцией.

Кроме того, Энтони Блинкен заявил о необходимости проведения мобилизации в Украине.

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