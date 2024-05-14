Оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона, — Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и оказали ощутимое влияние на жизнь людей.

Фото: unian.net

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии россии, но и бороться с коррупцией. Об этом он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, передает «Европейская правда».

Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и оказали ощутимое влияние на жизнь людей.

Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью россии. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на россию», – подчеркнул госсекретарь.

Он в частности подчеркнул, что российский диктатор путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней «восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других».

«Оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона», – добавил Блинкен.

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