Не просто вести военный учет, а обеспечивать вручение повесток – закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса

Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток.

Обязанности бизнеса по поводу оповещения военнообязанных работников законодательно уточнят. Так, 18 мая вступит в силу новый закон №3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449).

Он законодательно закрепляет такое понятие как оповещение. Это доведение сигналов и уведомлений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.

Соответственно, если до изменений в статье 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти, а также обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части, то после изменений в обязанности бизнеса также добавляется «обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников … на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов на осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращения в порядке, установленном КМУ».

Следовательно, предприятия должны обеспечивать «оповещение», а это понятие, как уже было сказано, включает в себя вручение повесток. Что предусматривает под собой «организационно-технические мероприятия» не конкретизируются, и, очевидно, этот вопрос определит Правительство.

Также дается определение понятию система военного учета, фактически определяющего, кто должен быть организатором военного учета на предприятии, кто его должен вести, а кто является «объектом» этого учета.

Так, согласно закону, система военного учета – это совокупность систем военного учета органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, которые структурно состоят из руководителей как организаторов ведения военного учета, служб персонала (должностных лиц), непосредственно ведущих военный учет, объектов военного учета – призывников, военнообязанных, резервистов и средств автоматизации процессов ведения военного учета с использованием необходимых баз данных (реестров).

Напомним, как недавно писала «Судебно-юридическая газета», ТЦК оштрафовал женщину-«кадровика» Госстата на 5100 грн за то, что она не обеспечила явку работника.

Как и ныне действующим законом, новым законом об усилении мобилизации предусмотрено, что предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные КМУ, обязаны подавать в ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников.

Также предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК, обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову, в 7-дневный срок сообщить соответствующие ТЦК о принятии на работу (обучение) и увольнении с работы (обучения) призывников, военнообязанных и резервистов.

Руководители, другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности и граждане Украины, виновные в нарушении правил военного учета, мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, прибытия по вызову в ТЦК несут ответственность по закону.

То есть на них смогут налагать штрафы по статьям 210, 210-1 КУоАП. Напомним, недавно был принят новый закон 10379, предусматривающий штрафы для бизнеса до 59,5 тысячи грн.

Еще одна законодательная новелла это понятие частичный наряд, то есть распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлен для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пункты сбора и сроки передачи.

Напомним, что закон об усилении мобилизации поручает Кабмину определить новый Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, где также должен быть определен порядок оповещения военнообязанных, их прибытие в ТЦК, процедура проверки военно-учетных документов, уточнения персональных данных и внесение изменений в военно-учетные документы. Однако пока этот документ не принят.

Автор: Наталя Мамченко

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