США заблокировали схему, которая могла помочь олигарху Дерипаске разморозить 1,5 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда компаний, через которые олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

Во вторник, 14 мая, министерство финансов США сообщило, что разоблачило схему, которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиардам долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.

В американском Минфине отметили, что в июне прошлого года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы «Титул» Дмитрием Беллоглазовым согласовал «сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании».

После этого была создана дочерняя компания Титула под названием Илиадис. Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, владеющую замороженными акциями Дерипаски.

Именно Rasperia должна выступить стороной соглашения о приобретении австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

В настоящее время Rasperia, Титул, Илиадис и Беллоглазов попали под санкции США.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который требовал отменить санкции, наложенные на него в связи с войной рф против Украины.

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