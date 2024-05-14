США заблокували схему, яка могла допомогти олігарху Дерипасці розморозити 1,5 млрд доларів

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки компаній, через які олігарх Олег Дерипаска намагався отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів.

У вівторок, 14 травня, міністерство фінансів США повідомило, що викрило схему, через яку підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска намагався отримати доступ до заморожених 1,5 мільярда доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen. Про це повідомили у пресрелізі відомства.

У американському Мінфіні зазначили, що у червні минулого року олігарх спільно з росіянином і власником консалтингової фірми «Титул» Дмитрієм Бєлоглазовим узгодив «операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії».

Після цього була створена дочірня компанія «Титулу» під назвою «Илиадис». Вона на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

Саме Rasperia мала виступити стороною угоди про придбання австрійською групою Raiffeisen пакета акцій однієї з найбільших будівельних компаній Європи Strabag на суму понад 1,5 мільярда доларів.

Нині Rasperia, «Титул», «Илиадис» та Бєлоглазов потрапили під санкції США.

Раніше ми писали, що Верховний суд США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який вимагав скасувати санкції, накладені на нього у зв’язку з війною рф проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.