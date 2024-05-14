Чи прийнято рішення щодо підвищення тарифу на світло: у Держенергонагляді відповіли

У Держенергонагляді заявили, що точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає.

Фото: my.ua

Голова Державної інспекції енергонагляду України Руслан Слободян повідомив, що остаточно рішення про підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів ще не ухвалили. Точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає, а наразі тільки проводять ці розрахунки. Про це він сказав ефірі телемарафону.

«Тариф на електроенергію в Україні наразі і в мирний час був найменший у Європі. Це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час, а зараз коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це стає стримуючим фактором для відновлювальних робіт», – сказав він.

Частково допомагає Фонд відновлення енергетики, але він не здатний повністю закрити всі потреби, тому, за словами Слободяна, потрібен внутрішній ресурс.

Очільник Держенергонагляду додав, що торішнє підвищення тарифу на електроенергію дозволило підготуватися до осені та зими і відновити три ГВт енергогенеруючих потужностей. Зараз Україні треба відновити вже вісім гігават – після нових російських ударів.

Нагадаємо, що заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Наразі цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що Кабмін вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.