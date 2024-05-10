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В Україні можуть зрости тарифи на світло: що кажуть у Міненерго

11:18, 10 травня 2024
В Міненерго заявили, що обговорюють підвищення тарифів на електроенергію.
В Україні можуть зрости тарифи на світло: що кажуть у Міненерго
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Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Наразі цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом», - сказала Гринчук.

Також вона зазначила, що аналізуються можливості енергетичних підприємств, у тому числі обговорюється можливість підвищення тарифу.

При цьому заступниця міністра наголосила, що рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте. Але вона не виключає, що, ймовірно, уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

За її словами, зараз прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону.

«Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку», - додала Гринчук.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що Кабмін вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені. 

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