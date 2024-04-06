Чи підвищуватимуть в Україні тариф на світло: відповідь міністра енергетики Галущенка

Тариф на електроенергію в Україні може зрости на тлі нових атак рф на енергетику.

Фото: ukrinform.com

Міністр енергетики України Герман Галущенко не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що Кабмін вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

У червні 2023 року після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.

«Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», - сказав він.

Галущенко наголосив, повністю встановити наслідки атак рф, а також збитки поки неможливо.

«Руйнування були значні - і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися», - заявив він.

Крім того, міністр попередив, що залежно від ситуації українців у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію.

«Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», - додав Галущенко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що наразі в Україні не планують підвищувати тарифи на електроенергію для населення.

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