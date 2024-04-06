У Києві загорівся трав'яний настил у Cвятошинському районі

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

У Cвятошинському районі столиці бійці ДСНС ліквідували загоряння трав'яного настилу.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, 6 квітня по обіді надійшло повідомлення про пожежу на вул. Верховинній – на відкритій місцевості сталось загоряння трав'яного настилу.

О 13:28 займання ліквідували. Жертв чи постраждалих немає.

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці, повідомили у ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.