В Киеве загорелся травяной настил в Cвятошинском районе

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

В Cвятошинском районе столицы бойцы ГСЧС ликвидировали загорание травяного настила.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, 6 апреля после обеда поступило сообщение о пожаре на ул. Верховинной – на открытой местности произошло загорание травяного настила.

В 13.28 возгорание ликвидировали. Жертв или пострадавших нет.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители, сообщили в ГСЧС.

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