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Состояние Марка Цукерберга впервые с 2020 года превысило капитал Илона Маска

17:05, 6 апреля 2024
Маск, занимавший первое место в индексе миллиардеров Bloomberg, опустился на четвертую позицию.
Состояние Марка Цукерберга впервые с 2020 года превысило капитал Илона Маска
Источник фото: СМИ
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5 апреля Марк Цукерберг опередил Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире. Об этом пишет «Bloomberg» и отмечает, что впервые с 2020 года третью и четвертую позиции заняли главные соперники-миллиардеры.

Маск, который еще в начале марта занимал первое место в индексе миллиардеров Bloomberg, опустился на четвертое после того, как Reuters сообщило, что Tesla Inc. отменила планы по менее дорогому автомобилю (Маск опроверг эту информацию), что привело к падению акций. Это произошло после новостей в начале недели о том, что поставки автомобилей Tesla упали за три месяца до марта, что стало первым падением по сравнению с прошлым годом с первых дней пандемии Covid.

«Bloomberg» пишет, что в этом году состояние Маска сократилось на 48,4 миллиарда долларов, тогда как Цукерберг добавил в свое состояние 58,9 миллиарда долларов, поскольку Meta Platforms Inc. поднимается до новых максимумов.

Это первый случай, когда Цукерберг ворвался в тройку лидеров рейтинга самых богатых людей Bloomberg с 16 ноября 2020 года, когда его состояние составляло 105,6 миллиарда долларов, а состояние Маска – 102,1 миллиарда долларов. Сейчас капитал Маска составляет 180,6 млрд долларов; капитал Цукерберга – 186,9 млрд долларов.

Напомним, что в прошлом году они даже обменивались идеями о возможном поединке. Тогда американский миллиардер Илон Маск даже заявил, что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя. Потом Цукерберг отказался от боя с Маском, пока тот не «станет серьезнее».

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