Услуги бесплатного зубопротезирования ветеранам смогут предоставлять уже 48 медучреждений

71 заведение подало соответствующие предложения по контрактованию для участия в проекте.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине начали прием заявок от медучреждений для участия в проекте зубопротезирования ветеранов.

В Минреинтеграции сообщили, что на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук обсудили состояние реализации пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов.

Там отметили, что по состоянию на 1 апреля НСЗУ уже получила предложения по контрактованию для участия в проекте. Сейчас 71 заведение подало соответствующие предложения. Из них подтверждено уже 48.

Как мы писали, ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы. Правительство утвердило порядок использования средств для пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов. Национальная служба здоровья Украины уже разработала и согласовала с Минздравом форму договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта. Заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности.

По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Ранее мы писали, что услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

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