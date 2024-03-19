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  1. В Украине

В Украине начали прием заявок от медучреждений для участия в проекте зубопротезирования ветеранов

11:11, 19 марта 2024
НСЗУ разработала форму договора, которую согласовали в Минздраве.
В Украине начали прием заявок от медучреждений для участия в проекте зубопротезирования ветеранов
Источник фото: Jonathan Borba / Unsplash
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Как писала «Судебно-юридическая газета», ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы. Правительство утвердило порядок использования средств для пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов.

В Украине начался прием заявок от учреждений здравоохранения для участия в проекте безвозмездного зубопротезирования ветеранам.

Как сообщили в Менреинтеграции, Национальная служба здоровья Украины уже разработала и согласовала с Минздравом форму договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта.

Отмечается, что в этом году охватить бесплатным зубопротезированием планируется около 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности.

Как мы писали ранее, услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

Также мы писали, что по результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

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