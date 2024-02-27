Ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби

Ветерани та учасники бойових дій отримають право на безоплатне зубопротезування.

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Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Про це повідомили у Мінреінтеграції за результатами засідання Уряду 27 лютого.

Як зазначається, йдеться про безоплатне зубопротезування для ветеранів та учасників бойових дій.

Проєктом акта зокрема передбачається:

надання медичних послуг із зубопротезування ветеранам та учасникам бойових дій за рахунок коштів державного бюджету;

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації цього пілотного проєкту;

що взяти участь у пілотному проєкті можуть заклади охорони здоров’я, які одержали ліцензію й уклали відповідний договір із Національною службою здоров’я України.

У Мінреінтеграції наголошують, що запровадження такого механізму для пілотного проєкту дозволить реалізувати гарантовані законом соціальні права ветеранів та учасників бойових дій на безоплатне зубопротезування.

Як ми писали раніше, послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

Також ми писали, що стоматологічну допомогу ветеранам та учасникам бойових дій хочуть зробити безкоштовною. За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

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