Перерахунок пенсій в Україні проведуть вже з 1 березня.

Пенсійний фонд України повідомив, що з 1 березня пройде не тільки щорічна індексація пенсій, але й перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня. Про це йдетьсяу у пресслужбі ПФУ.

Зазначається, що перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму буде проведено відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

«У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», - сказано у повідомленні.

У ПФ додали, що перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів.

Раніше ми писали, кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – у ПФУ назвали цифри.

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