Кабмін доповнив перелік субʼєктів, які не можуть бути членами спостережних комісій

Уряд вніс зміни до Положення про спостережні комісії.

У вівторок, 27 лютого, Уряд під час засідання вніс зміни до Положення про спостережні комісії. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було доповнено перелік субʼєктів, які не можуть бути членами спостережних комісій, представниками Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, БЕБ.

Встановлено, що повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково, серед іншого, у разі набуття ним права на заняття адвокатською діяльністю; або у разі обрання або призначення його на посаду судді, посади в органах прокуратури, органах державної виконавчої служби, Національній поліції, СБУ, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро, БЕБ, Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 27 лютого.

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