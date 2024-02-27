Кабмин дополнил перечень субъектов, которые не могут быть членами наблюдательных комиссий

Правительство внесло изменения в Положение о наблюдательных комиссиях.

Во вторник, 27 февраля, Правительство во время заседания внесло изменения в Положение о наблюдательных комиссиях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, был дополнен перечень субъектов, которые не могут являться членами наблюдательных комиссий, представителями Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, БЭБ.

Установлено, что полномочия члена наблюдательной комиссии прекращаются досрочно, среди прочего, в случае обретения им права занятия адвокатской деятельностью; или в случае избрания или назначения его на должность судьи, должности в органах прокуратуры, органах государственной исполнительной службы, Национальной полиции, СБУ, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро, БЭБ, Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 27 февраля.

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