В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

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В системе Реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг» верифицировано почти 100% данных о лицах. Сейчас «Оберіг» работает в полном объеме, а в Минобороны усиливают обмены между другими реестрами для того, чтобы иметь полную картину о военнообязанных. Также Минобороны работает с ТЦК, чтобы скорее цифровизировать их процессы и ввести вместо бумажных личных дел электронные. У каждого военнообязанного будет свой кабинет, где он может загрузить свои данные из системы. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью ЭП.

«Мы говорим о том, что в системе верифицировано почти 100% данных. Почему говорю почти? Потому что все, что можно получить при верификации из других реестров, было получено. Единственное, что есть еще данные, которые мы получили, и они могут иметь недостаточно актуальность.

Например, реестр Министерства образования и науки имеет оцифрованную базу последних 10 лет. Все, что было в контексте образования, дипломов о высшем образовании, оно не находится в реестре. Потому есть определенная недостаточность данных», отметила она.

Конечным пользователем анонсированного сертификата защитника должен стать гражданин призывного возраста, подтвердила Черногоренко.

«Да, набор данных, которые мы имеем возможность увидеть – это сформированная сущность, которую можно назвать сертификат защитника в рабочем варианте. Это такой военно-учетный документ.

Пользователем такого документа будет только человек, по которому состоялся запрос данных в «Оберіг». То есть, человек сможет узнать, состоит ли он на учете в ТЦК и СП, имеет ли бронирование или отсрочку и т. д.», - добавила она.

Что касается цифровизации вручения повесток военнообязанным, то, как отметила Черногоренко, в настоящее время законопроект о мобилизации находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Очевидно, как только решение на уровне закона будет принято, мы сможем перейти к его оформлению. Я думаю, что каждый украинец, украинка, заинтересован в том, чтобы защищать свое государство», - подчеркнула она.

Что касается вопроса, привлекаются ли деньги международных доноров на разработку приложения «Армия+», то, по ее словам, уже имеющийся функционал разработан военнослужащими ІТ-направления Минобороны. Но для того, чтобы закончить работу над приложением, нужны дополнительные ресурсы, «будет ли это государственный бюджет или донорская помощь, или международная техническая помощь». «Мы как раз это дорабатываем, буквально на финальной стадии», добавила она.

Напомним, что Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины

от 30 декабря 2022 г. №1487. Впрочем, очевидно, что после подписания закона о цифровизации военного учета (законопроект 10062), в него будут внесены существенные изменения.

Ранее руководитель компонента проекта EU4DigitalUA, который модернизировал «Оберег» Олег Бурба в комментарии DOU отметил, что уже внедрено взаимодействие с реестрами — Налоговой (Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков), Минюстом (ГРАЦС) и Минобразования (Единая государственная электронная база вопросов образования).

«Пока «Оберіг» — это только получатель сведений из реестров, сам он их не передает. Передача данных в реестр сделана на базе системы интероперабельности «Трембита», она является основой построения информационных взаимодействий между реестрами в Украине», отметил он.

«Сведения из реестров получаются по запросу. Оператор в ТЦК не будет иметь непосредственного доступа к ЕГЭБО, ГРФЛ, ГРАЦС. Он получит ответ на запрос, формат и структура которого определены юридически.

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков является одним из ключевых реестров. Там информация о гражданах Украины накапливалась с 1994 года, он наиболее полный и способен обеспечить верификацию сведений о людях в других реестрах», добавил он.

В декабре 2023 года начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина» отметил, что уже сейчас работает электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Но в тот момент он еще не был синхронизирован с другими государственными реестрами.

«Если соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район Львова.

Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить военнообязанного в ТЦК и СП», – отметил он.

Напомним, как раньше писала «Судебно-юридическая газета», на подписи у Президента сейчас находится уже принятый в целом Закон 10062 о цифровизации военного учета.

В частности, в Реестр попадут персональные данные о месте проживания и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

В конце января руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что в Украине появятся сертификаты военнообязанных. Они будут действовать для лиц мобилизационного возраста, то есть для граждан от 27 до 60 лет. Он надеется, что новая модель заработает уже через несколько месяцев.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

«Мы до сих пор не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И предполагали в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

Автор: Наталя Мамченко

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