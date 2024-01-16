Верховная Рада приняла закон о хранении персональных данных украинцев на зарубежных серверах, являющийся частью мобилизационного законодательства

Финальная редакция содержит привязку реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

Верховная Рада 16 января приняла в целом как закон законопроект 10062, предусматривающий сбор персональных данных украинцев в Едином реестре военнообязанных. По данным народного депутата от «Голоса» Александры Устиновой, эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн долларов США. Как отметило Минобороны, это позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Ко второму чтению этот законопроект значительно видоизменился. В том числе уже после принятия в первом чтении там появились нормы о хранении данных украинцев за рубежом.

Во время рассмотрения в пленарном зале отдельные поправки не прошли, впрочем, поправка по хранению данных в «облаке» набрала 228 голосов.

Детальнее о результатах голосования и какие поправки прошли в финальную редакцию рассказала народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко.

«ВР приняла закон об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных #10062.

Это изменения к некоторым ЗУ по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Ко второму чтению, к сожалению, законопроект значительно ухудшили поправки, касающиеся чрезмерного вмешательства в частную жизнь военнообязанных.

Оппозиционным фракциям удалось сбить определенные одиозные поправки.

В законе остались нормы ЕС относительно автоматического получения УБД, для нас это принципиально!

Из миллиона военнослужащих, участвовавших в защите государства, всего 20% получили соответствующий статус УБД. Процедура бюрократическая и сложная, нужно собирать кучу бумаг, это унизительно и несправедливо. Законопроект это упрощает.

Также законопроектом создается единый реестр мобилизованных, привязанный к единому реестру избирателей.

Проект предусматривает обработку собранных личных данных.

Этот законопроект по существу является частью мобилизации, которая является важной.

Нам удалось сбить поправки о внесении в реестр должников, административных правонарушениях и полученных подозрениях (до приговора суда), других антиконституционных норм. Но, к сожалению, из 26 наших принципиальных поправок учтены только 2 и закон к 2 чтения ухудшился. В частности, там есть привязка реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

За – 249 депутатов. Слуги дали всего 192 голоса. Добавили ОПЗЖ и группы», - отметила Ирина Геращенко.

Законопроект предусматривает, что Кабмин должен в течение месяца обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке перечня требований к обработке информации, содержащей государственную тайну, и хранится на облачных ресурсах и/или в центрах обработки данных, размещенных за границей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада готовится одобрить законопроект 10062, предусматривающий, что персональные данные украинцев, в частности сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП), сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы), реквизиты документа об образовании, сведения о форме обучения соискателей образования, сведения о результатах проводимых медицинских осмотров с целью определения пригодности к исполнению воинского долга, реквизиты водительского удостоверения и многие другие будут собраны в Едином реестре военнообязанных.

В то же время, Главное юридическое управление Верховной Рады назвало неконституционными часть норм законопроекта 10062 года.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.