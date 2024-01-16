ВСП уволил в отставку судью Голосеевского райсуда Киева

Николай Дидык уволен с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Во вторник, 16 января, Высший совет правосудия уволил в отставку судью Голосеевского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Так, ВСП решил уволить Дидыка Николая Владимировича с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее мы писали, что ВСП рассмотрит обращение собрания судей Днепровского районного суда Киева о вмешательстве в деятельность суда.

Также ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского.

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