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Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

Верховная Рада приняла закон о хранении персональных данных украинцев на зарубежных серверах, являющийся частью мобилизационного законодательства

Финальная редакция содержит привязку реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

Для госслужащих, которые не понимают, как и почему они получают заработную плату, которую они сейчас получают, открыли «горячую линию»

После завершения процедуры классификации должностей в НАДС решили внедрить необычный подход для разъяснения вопросов заработной платы.

  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Голосеевского райсуда Киева

15:06, 16 января 2024
Николай Дидык уволен с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.
ВСП уволил в отставку судью Голосеевского райсуда Киева
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Во вторник, 16 января, Высший совет правосудия уволил в отставку судью Голосеевского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Так, ВСП решил уволить Дидыка Николая Владимировича с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее мы писали, что ВСП рассмотрит обращение собрания судей Днепровского районного суда Киева о вмешательстве в деятельность суда.

Также ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского.

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