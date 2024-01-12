ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олександра Боярського

НАБУ і САП підозрюють суддю Олександра Боярського у винесенні понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон.

У п’ятницю, 12 січня, Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка про надання згоди на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

«Надати згоду на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Боярського Олександра Олександровича», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що під час засідання ВРП, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав заяву про самовідвід при розгляді питання стосовно судді Олександра Боярського.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон.

«За даними слідства, схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.

«Клієнтів» шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.

Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років у вказаному районному суді ухвалили понад 1000 подібних рішень. При цьому мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ», - зазначали у НАБУ.

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