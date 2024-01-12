Член ВРП Роман Маселко ще у червні 2023 року звернувся до НАБУ стосовно масового розгляду заяв суддями про визначення місця проживання дитини з батьком, що сприяло виїзду чоловіків за кордон

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко у червні 2023 року розповів НАБУ про можливу корупцію з розглядом суддями заяв про визначення місця проживання дитини з батьком, що в подальшому дозволяло виїжджати чоловікам за кордон.

12 січня Вища рада правосуддя розглядає питання про надання згоди на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського.

Нагадаємо, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 січня повідомили, що спільно викрили «схему незаконного виїзду чоловіків за кордон», яка діяла «в одному з районних судів Одещині». Ця протиправна схема, як вказує НАБУ, «дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України».

За даними слідства, схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.

Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років у вказаному районному суді ухвалили понад 1000 подібних рішень.

Як стало відомо під час засідання ВРП, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав заяву про самовідвід при розгляді питання стосовно судді Олександра Боярського.

«11 червня 2023 року я звернувся до НАБУ, де вказував на факти ймовірних корупційних правопорушень суддів Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області при масовому розгляді ними заяв про визначення місця проживання дитини з батьком, в зв’язку із самостійним вихованням дитини батьком без участі матері. В заяві йдеться і про суддю Боярського.

Вважаю, що ці факти не впливають на мою об’єктивність та неупередженість при розгляді вказаного питання. Водночас, у стороннього спостерігача можуть виникнути сумніви у моїй неупередженості», - зазначено в заяві Маселка.

ВРП заяву задовольнила.

Суддя Олександр Боярський на засідання не з’явився. Прокуратуру представляє прокурор САП Микола Карась.

Подання про дозвіл на утримання судді під вартою від глави САП Олександра Клименко надійшло 10 січня.

Автор: Наталя Мамченко

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