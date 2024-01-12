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Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

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Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

11:16, 12 января 2024
Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.
Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу
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12 января Высший совет правосудия рассматривает вопрос о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 января сообщили, что совместно разоблачили «схему незаконного выезда мужчин за границу», действовавшую «в одном из районных судов Одесской области». Эта противоправная схема, как указывает НАБУ, «позволяла мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и уезжать за пределы Украины».

По данным следствия, схема предусматривала выдачу судебных решений по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы он использовал такое решение как основание для выезда за границу.

Детективы установили, что в течение 2022-2023 годов в указанном районном суде приняли более 1000 подобных решений.

Как стало известно во время заседания ВСП, член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса судьи Александра Боярского.

«11 июня 2023 года я обратился в НАБУ, где указывал на факты вероятных коррупционных правонарушений судей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области при массовом рассмотрении ими заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, в связи с самостоятельным воспитанием ребенка без участия матери . В заявлении говорится и о судье Боярском.

Считаю, что эти факты не влияют на мою объективность и беспристрастность при рассмотрении этого вопроса. В то же время, у стороннего наблюдателя могут возникнуть сомнения в моей беспристрастности», - говорится в заявлении Маселко.

ВСП заявление удовлетворило.

Судья Александр Боярский на заседание не явился. Прокуратуру представляет прокурор САП Николай Карась.

Представление о разрешении на содержание судьи под стражей от главы САП Александра Клименко поступило 10 января.

Автор: Наталья Мамченко

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