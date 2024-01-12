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В Виннице избрали меры пресечения помощнику судьи и секретарю судебных заседаний, которые подозреваются в получении взятки

11:12, 12 января 2024
Помощник судьи и секретарь судебных заседаний пообещали за 2000 долларов повлиять на процесс принятия решения по делу мужчины, чтобы ему не назначили наказание, связанное с лишением свободы.
В Виннице избрали меры пресечения помощнику судьи и секретарю судебных заседаний, которые подозреваются в получении взятки
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Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел ходатайство стороны обвинения об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей для помощника судьи и секретаря судебных заседаний, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что подозреваемые действуя по предварительному сговору после очередного судебного заседания по делу обвиняемого, предложили ему отказаться от защитника и предоставить им неправомерную выгоду в размере 2 000 долларов США за оказание влияния на принятие решения судьей при установлении приговора в отношении обвиняемого о назначении наказания не связанного с лишением свободы, а в случае не предоставления неправомерной выгоды, по приговору суда будет назначено наказание в виде лишения свободы.

«Так, 08.01.2024, прибывший в суд мужчина встретил подозреваемых, и по их требованию передать неправомерную выгоду, они проследовали к автомобилю мужчины, где в салоне авто состоялась передача средств в размере 1 500 долларов США, за влияние на принятие решения по делу», – сказано в сообщении.

В суде добавляют, что при избрании мер пресечения следственными судьями была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемые могут совершать действия, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, заслушав мнения участников процесса, исследовав и проанализировав материалы ходатайства, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, применив к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней и определив размер залога в размере 60560 грн для одного и 211 960 грн для другого.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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