$2000 за «нужное» решение: в Винницкой области задержали помощника судьи и секретаря судебных заседаний

Помощник судьи и секретарь судебных заседаний пообещали за 2000 долларов повлиять на процесс принятия решения по делу мужчины, чтобы ему не назначили наказание, связанное с лишением свободы.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Винницкой области правоохранители задержали 43-летнего помощника судьи и 64-летнюю секретаря судебных заседаний, которые требовали деньги у жителя Винницкого района, дело которого находится на судебном разбирательстве. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Они пообещали за 2000 долларов повлиять на процесс принятия решения по его делу, чтобы ему не назначили наказание, связанное с лишением свободы», - говорится в сообщении.

Фигурантов задержали оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области, следователи следственного управления областной полиции вместе с бойцами КОРД после получения ими 1500 долларов США.

В Департаменте добавляют, что обоим фигурантам сообщено о подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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