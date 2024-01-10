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  1. В Україні

$2000 за «потрібне» рішення: на Вінниччині затримали помічника судді та секретаря судових засідань

19:02, 10 січня 2024
Помічник судді та секретар судових засідань пообіцяли за 2000 доларів вплинути на процес прийняття рішення по справі чоловіка, щоб йому не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі.
$2000 за «потрібне» рішення: на Вінниччині затримали помічника судді та секретаря судових засідань
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Вінниччині правоохоронці затримали 43-річного помічника судді та 64-річну секретаря судових засідань, які вимагали гроші у жителя Вінницького району, справа якого наразі перебуває на судовому розгляді. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Вони пообіцяли за 2000 доларів вплинути на процес прийняття рішення по його справі, щоб йому не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі», - сказано у повідомленні.

 Фігурантів затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції разом з бійцями КОРД після отримання ними 1500 доларів США.

У Департаменті додають, що обом фігурантам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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