$2000 за «потрібне» рішення: на Вінниччині затримали помічника судді та секретаря судових засідань

Помічник судді та секретар судових засідань пообіцяли за 2000 доларів вплинути на процес прийняття рішення по справі чоловіка, щоб йому не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Вінниччині правоохоронці затримали 43-річного помічника судді та 64-річну секретаря судових засідань, які вимагали гроші у жителя Вінницького району, справа якого наразі перебуває на судовому розгляді. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Вони пообіцяли за 2000 доларів вплинути на процес прийняття рішення по його справі, щоб йому не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі», - сказано у повідомленні.

Фігурантів затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції разом з бійцями КОРД після отримання ними 1500 доларів США.

У Департаменті додають, що обом фігурантам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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