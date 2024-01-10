У Придністров'ї повідомили про «інцидент із вогнепальною зброєю» на кордоні з Україною

Внаслідок інциденту «двоє придністровських громадян було переміщено на територію України», заявили у невизнаному Придністров'ї.

У середу, 10 січня, так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров'я заявило, що 7 січня на кордоні з Україною стався «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї». Про це йдеться на офіційному сайті «міністерства».

Подробиці інциденту там не повідомляють. При цьому у «міністерстві» зазначають, що в результаті «двоє придністровських громадян було переміщено на територію України», і додали, що «зараз з'ясовуються обставини події».

Зазначимо, що українська сторона не коментувала ці заяви.

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