Верховний Суд вирішив оскаржити рішення щодо поновлення на посаді Богдана Львова

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС стосовно поновлення на посаді Богдана Львова, оскаржуватиме його в апеляційному порядку, — ВС

Верховний Суд буде оскаржувати рішення щодо поновлення на посаді Богдана Львова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 січня Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу голови ВС щодо відрахування його зі штату ВС, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

КОАС визнав протиправним і скасував відповідний наказ голови Верховного Суду. Крім того, КОАС зобов’язав ВС зарахувати суддю до штату Верховного Суду у Касаційний господарський суд, а також нарахувати та виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

«Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку», - підкреслили у ВС.

Автор: Наталя Мамченко

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