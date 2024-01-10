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Верховный Суд решил оспорить решение о восстановлении в должности Богдана Львова

Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС о восстановлении в должности Богдана Львова, будет обжаловать его в апелляционном порядке, - ВС.

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Верховный Суд решил оспорить решение о восстановлении в должности Богдана Львова

18:41, 10 января 2024
Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС о восстановлении в должности Богдана Львова, будет обжаловать его в апелляционном порядке, - ВС.
Верховный Суд решил оспорить решение о восстановлении в должности Богдана Львова
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Верховный Суд будет обжаловать решение о возобновлении в должности Богдана Львова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 января Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа председателя ВС об отчислении его из штата ВС, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

КОАС признал противоправным и отменил соответствующий приказ председателя Верховного Суда. Кроме того, КОАС обязал ВС отнести судью в штат Верховного Суда в Кассационный хозяйственный суд, а также начислить и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии апелляционного производства или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

«Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет оспаривать его в апелляционном порядке», - подчеркнули в ВС.

Автор: Наталя Мамченко 

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