В Приднестровье сообщили об «инциденте с огнестрельным оружием» на границе с Украиной

В результате инцидента «двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», заявили в непризнанном Приднестровье.

В среду, 10 января, так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья заявило, что 7 января на границе с Украиной произошел «инцидент с применением огнестрельного оружия». Об этом сказано на официальном сайте «министерства».

Подробности инцидента там не сообщают. При этом в «министерстве» отмечают, что в результате «двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», и добавили, что «сейчас выясняются обстоятельства происшествия».

Добавим, украинская сторона не комментировала эти заявления.

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