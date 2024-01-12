В АРМА обнародовали список имущества Гринкевича и его окружения – накануне суд арестовал эти активы

АРМА перечислило выявленные активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Источник фото: ГБР

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами обнародовало список имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения. Накануне в Государственном бюро Украины сообщили, что по их инициативе арестовано имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена – одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Речь идет о:

жилая недвижимость – 17;

нежилая недвижимость – 7 (в частности, нежилое помещение по ул. Саксаганского в центре столицы);

земельные участки – 18 (в частности, значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу);

автомобили премиумкласса – 9;

доли в уставном капитале – 14 731 625 грн;

оружие – 12;

имущественные права интеллектуальной собственности – 3.

Также АРМА установило наличие банковских счетов в более чем 8 учреждениях и инициировало меры по получению информации о наличии денежных средств и операций на счетах. Полученные данные в полном объеме были направлены в ГБР.

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