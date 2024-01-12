Перевозчики Польши анонсировали возобновление блокады пункта пропуска «Шегини-Медика»

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который просил восстановить его в должности

Кассационный административный суд передал дело Сергея Семочко на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку, по мнению КАС ВС, это дело содержит исключительную правовую проблему.

Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

  1. В мире
  2. / В Украине

Перевозчики Польши анонсировали возобновление блокады пункта пропуска «Шегини-Медика»

10:57, 12 января 2024
Это произошло после того, как польские фермеры разблокировали пункт пропуска.
Перевозчики Польши анонсировали возобновление блокады пункта пропуска «Шегини-Медика»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Перевозчики заявили о возобновлении блокады контрольно-пропускного пункта «Медика-Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщил владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

Это произошло после того, как польские фермеры разблокировали пункт пропуска.

«Из Медики ушли фермеры, в Медику возвращаются перевозчики», – отметил он и обнародовал копию сообщения об акции.

В документе говорится, что акция должна начаться 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта. Требования блокировщиков оставались неизменными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська