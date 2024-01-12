Перевозчики Польши анонсировали возобновление блокады пункта пропуска «Шегини-Медика»

Это произошло после того, как польские фермеры разблокировали пункт пропуска.

Перевозчики заявили о возобновлении блокады контрольно-пропускного пункта «Медика-Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщил владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

Это произошло после того, как польские фермеры разблокировали пункт пропуска.

«Из Медики ушли фермеры, в Медику возвращаются перевозчики», – отметил он и обнародовал копию сообщения об акции.

В документе говорится, что акция должна начаться 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта. Требования блокировщиков оставались неизменными.

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