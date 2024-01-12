Перевізники Польщі анонсували поновлення блокади пункту пропуску «Шегині-Медика»

Це сталося після того,як польські фермери розблокували пункт пропуску.

Перевізники заявили про відновлення блокади контрольно-пропускного пункту «Медика-Шегині» на кордоні з Україною. Про це повідомив власник логістичної компанії «Rafał Mekler Transport» Рафал Меклер.

Це сталося після того,як польські фермери розблокували пункт пропуску.

«З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники», – зазначив він та оприлюднив копію повідомлення про акцію.

У документі йдеться, що акція мали б розпочатися 15 січня о 09:00 і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишалися незмінними.

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