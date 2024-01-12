В АРМА оприлюднили список майна Гринкевича та його оточення – напередодні суд арештував ці активи

АРМА перелічило виявлені активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Джерело фото: ДБР

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами оприлюднило список майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його оточення. Напередодні у Державному бюро України повідомили, що за їхньої ініціативи арештовано майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Ідеться про:

житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)

автомобілі преміумкласу – 9

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн

зброя – 12

майнові права інтелектуальної власності – 3.

Також АРМА встановило наявність банківських рахунків у понад 8 установах та ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані у повному обсязі спрямували до ДБР.

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