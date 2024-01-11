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ДБР: Арештовано майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – одного з найбільших постачальників Міноборони

12:41, 11 січня 2024
Арешти було накладено на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.
ДБР: Арештовано майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – одного з найбільших постачальників Міноборони
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У Державному бюро України повідомили, що за їхньої ініціативи арештовано майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому Бюро.

За інформацією «УП», мова йде про Ігоря Гринкевича.

У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

Арешти було накладено на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній для забезпечення відшкодування спричинених збитків, пишуть у ДБР.

Як повідомили у Держбюро, отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.

Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

«Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ», - пишуть у ДБР.

Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

Досудове розслідування триває.

Окрім того, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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