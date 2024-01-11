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ГБР: Арестовано имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – одного из крупнейших поставщиков Минобороны

12:41, 11 января 2024
Аресты были наложены на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.
ГБР: Арестовано имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – одного из крупнейших поставщиков Минобороны
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В Государственном бюро Украины сообщили, что по их инициативе арестовано имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена – одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который пытался дать взятку следователю Бюро.

По информации «УП», речь идет об Игоре Гринкевиче.

В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

Аресты были наложены на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний для обеспечения возмещения нанесенного ущерба, пишут в ГБР.

Как сообщили в Госбюро, получен вывод экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

«В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставляемых для МОУ», - пишут в ГБР.

Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, который предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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