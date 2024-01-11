Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

Правоотношения, возникшие между ссудодателем и заемщиком, после смерти последнего трансформируются в обязательственные правоотношения между ссудодателем и наследниками заемщика и разрешаются в порядке, предусмотренном положениями статьи 1282 ГК. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 1 ноября 2023 года по делу № 409/479/17.

Обставини справи

1 листопада 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу у справі про визнання недійсним договору позики та розписки щодо отримання поворотної фінансової допомоги.

Судами встановлено, що між позивачем та померлим укладено договір позики у вигляді поворотної фінансової допомоги, яку останній зобов’язався повернути до січня 2018 року. Своєю розпискою померлий підтвердив одержання грошової суми. Правонаступником є дружина, яка залучена судом до участі у справі зі сторони відповідача.

За інформацією, наданою приватним нотаріусом, за заявою дружини про прийняття спадщини заведена спадкова справа на майно померлого, за якою коло спадкоємців складає дружина померлого та їхні діти.

У жовтні 2020 року вона звернулася до суду із зустрічним позовом про визнання недійсними договору позики та розписки, як таких, що були вчинені під впливом фізичного насильства та психологічного тиску.

Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, в задоволенні первісного позову відмовлено, а зустрічний позов дружини – правонаступниці задоволено.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 14 квітня 2021 року, встановлено, що всі рукописні записи в договорі позики та розписці виконані померлим, виконані під впливом тимчасових (епізодичних) збиваючих факторів природного характеру, таких як незвичний психофізіологічний чи емоційний стан (хвилювання, страх тощо), що в сукупності з іншими доказами, зокрема, показами свідків допитаних судом, довідкою з лікарні свідчить про вчинення оспорюваного правочину під впливом насильства, тому є підстави для задоволення зустрічного позову дружини та відмови в задоволенні позову позикодавця.

Позиція Верховного Суду

Постановою Верховного Суду рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення зустрічного позову дружини скасовано та в задоволенні позову відмовлено, в частині відмови у задоволенні первісного позову – скасовано. Справу в цій частині направлено на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

Відповідно до статті 1051 ЦК України позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором.

Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані в меншій кількості, ніж встановлено договором. Це положення не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.

У статті 231 ЦК України передбачено, що правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним. Для визнання правочину недійсним позивач має довести такі обставини: 1) факт застосування до нього (до потерпілої сторони правочину) фізичного чи психологічного тиску з боку іншої сторони чи з боку третьої особи; 2) вчинення правочину проти своєї справжньої волі; 3) наявність причинного зв’язку між фізичним або психологічним тиском і вчиненням правочину, який оспорюється.

У справі, що переглядалася, установлені судами обставини не дають підстав для висновку про укладення оспорюваного договору позики під впливом насильства.

Зміст проведеної судово-почеркознавчої експертизи не підтверджує вчинення померлим оспорюваної розписки саме внаслідок стороннього фізичного чи психічного тиску, а виходячи з положень статті 1051 ЦК України, оспорювання договору позики та доведення, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором, не може ґрунтуватись лише на свідченнях свідків.

При цьому слід зауважити, що позичальник за життя вимог до позикодавця про недійсність договору позики не заявляв.

Посилання суду як на підставу для визнання договору недійсним з підстав відсутності згоди дружини позичальника на укладення спірного правочину є безпідставним, оскільки позичальник, беручи в борг грошові кошти, спільним майном не розпоряджався, тому в такому випадку отримання згоди другого з подружжя не потрібне, оскільки цей правочин не стосується розпорядження спільним майном.

Суди зробили помилкові висновки про наявність підстав для визнання договору позики недійсним, хоча позичальник за життя його не оспорив, тому відсутні підстави для стягнення коштів за ним, оскільки надана позивачем за первісним позовом розписка є належним доказом як укладення договору позики, так і передання грошової суми позичальнику, а доказів виконання умов договору померлим чи його правонаступником, не надано.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкових висновків, що оспорюваний договір позики є недійсним з підстав вчинення його особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску.

Суди передчасно відмовили в задоволенні первісних позовних вимог про стягнення боргу. Відповідно до частини першої статті 1282 ЦК України спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Ураховуючи предмет спору у зазначеній справі, до обов’язку позивача як кредитора спадкодавця належить доказування обставин щодо розміру заборгованості боржника на день відкриття спадщини, наявність спадкоємців боржника, дотримання кредитором строку, визначеного статтею 1282 ЦК України, звернення з вимогою до спадкоємців боржника, а до обов’язку спадкоємця позичальника, у разі заперечення проти заявлених вимог, належить обов’язок доведення розміру та вартості успадкованого ним майна.

Таким чином, обсяг спадкового майна та його вартість повинен доводити спадкоємець, який заперечує проти вимог кредитора спадкодавця, оскільки відповідальність спадкоємця за зобов’язаннями спадкодавця обмежена вартістю успадкованого майна.

Отже, правовідносини, що виникли між позикодавцем і позичальником (який помер), після його смерті трансформуються у зобов’язальні правовідносини, що виникли між позикодавцем та спадкоємцями позичальника, і вирішуються у порядку, передбаченому положеннями статті 1282 ЦК України.

Вирішуючи спір, суди першої та апеляційної інстанцій, залучивши до участі у справі правонаступника – дружину, як таку, що прийняла спадщину після смерті позичальника, при цьому не встановили та у рішенні не зазначили обставин належності спадкодавцю будь-якого рухомого чи нерухомого майна, вартості отриманого спадкоємцем майна, за рахунок якого можуть бути задоволені вимоги позивача.

Автор: Наталья Мамченко

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