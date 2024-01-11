Республиканцы представили «План победы в Украине», где объяснили роль США в войне с рф: документ

Представители Республиканской партии в «Плане победы в Украине» объяснили ключевые меры США против россии.

Источник фото: Укринформ

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые представителями Республиканской партии, обнародовали документ, в котором выражают решительную критику администрации президента Байдена за недостаточную помощь Украине и требуют от него эффективных мер.

Согласно сообщению Укринформ, документ под названием «Предлагаемый план победы в Украине», имеющий подписи глав комитетов по иностранным делам, вооруженных сил и разведки, был разработан еще в конце прошлого года, но получил всеобщее внимание только сейчас.

В документе представлена обложка с совместным фото современных диктаторов, таких как владимир путин, Си Цзиньпин, Али Хаменеи и Александр Лукашенко.

Документ касается критических вопросов, связанных с поддержкой Украины со стороны США и их союзников. Авторы плана определяют его цель как выигрыш для Украины и поражение для россии.

Документ разделен на пять частей: «Угроза», «Предлагаемый план победы», «Надзор», «Распределение поддержки» и «Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине».

Авторы считают, что россия, а также союзники Китая, Ирана и Северной Кореи, совместно работают для подрыва американских интересов мирового порядка.

Ключевыми пунктами документа является требование предоставления Украине необходимого оружия, усиление санкций против россии и передача Украине замороженных российских активов в размере 300 млрд долларов.

Авторы отмечают, что обеспечение Украины критическим оружием является важным этапом достижения победы на поле боя и побуждает Джо Байдена определить свое видение плана победы. В частности, Украине нужен наиболее дальнобойный вариант ATACMS (не на 160, а на 300 км), самолеты F-16, а также достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники.

Кроме того, отмечается, что в процентном отношении к ВВП США занимают 30-е место по объему помощи Украине. Значительно большие взносы делают Польша, страны Балтии, Великобритания, Норвегия и другие государства. Что касается военной помощи, то США занимают 14-е место, отставая от Европы.

Напомним, Белый дом поддержал конфискацию активов рф для передачи Украине, - СМИ.

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