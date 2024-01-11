Республіканці представили «План перемоги в Україні», де пояснили роль США у війні з рф: документ

Представники Республіканської партії у «Плані перемоги в Україні» пояснили ключові заходи США проти росії.

Джерело фото: Укрінформ

Три комітети Палати представників Конгресу США, очолювані представниками Республіканської партії, оприлюднили документ, у якому висловлюють рішучу критику адміністрації президента Байдена за недостатню допомогу Україні та вимагають від нього ефективних заходів.

Згідно з повідомленням Укрінформ, документ під назвою «Пропонований план перемоги в Україні», що має підписи голів комітетів з закордонних справ, збройних сил та розвідки, був розроблений ще наприкінці минулого року, але отримав загальну увагу лише зараз.

У документі представлено обкладинку зі спільним фото сучасних диктаторів, таких як володимир путін, Сі Цзіньпін, Алі Хаменеї та Олександр Лукашенко.

Документ стосується критичних питань, пов'язаних із підтримкою України з боку США та їх союзників. Автори плану визначають його мету як виграш для України та поразка для росії.

Документ розділений на п'ять частин: «Загроза», «Пропонований план перемоги», «Нагляд», «Розподіл підтримки» та «Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні».

Автори вважають, що росія, а також союзники Китаю, Ірану та Північної Кореї, спільно працюють для підірвання американських інтересів світового порядку.

Ключовими пунктами документа є вимога надання Україні необхідної зброї, посилення санкцій проти росії та передача Україні заморожених російських активів у розмірі 300 млрд доларів.

Автори наголошують, що забезпечення України критичною зброєю є важливим етапом досягнення перемоги на полі бою та спонукає Джо Байдена визначити своє бачення плану перемоги. Зокрема, Україні потрібен найбільш далекобійний варіант ATACMS (не на 160, а на 300 км), літаки F-16, а також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки.

Крім того, зазначається, що у відсотковому відношенні до ВВП США займають 30-те місце за обсягом допомоги Україні. Значно більші внески роблять Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші держави. Щодо військової допомоги, то США посідають 14-те місце, відстаючи від Європи.

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