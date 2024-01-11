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Сів за кермо у стані сп’яніння: на Хмельниччині суд відхилив прохання не позбавляти водія права керування авто

18:35, 11 січня 2024
Суд визнав чоловіка винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, оштрафував на 17 000 гривень та на 1 рік позбавив права керування, але сторона захисту просила пом'якшити покарання.
Сів за кермо у стані сп’яніння: на Хмельниччині суд відхилив прохання не позбавляти водія права керування авто
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову Нетішинського міського суду у справі про нетверезе водіння. Апеляційну скаргу захисника водія, який просив не позбавляти його підзахисного водійських прав, суд відхилив. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду. 

За постановою судді, уранці 19 жовтня 2023 року на просп. Незалежності у м. Нетішині патрульна поліція зупинила «Jepp Cherokee», за кермом якого був місцевий мешканець.

Запідозривши, що той керує авто у стані алкогольного сп’яніння, правоохоронці запропонували йому пройти тест на тверезість. Огляд на місці зупинки підтвердив – водій напідпитку.

Нетішинський міський суд суду визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, оштрафував на 17 000 гривень та на 1 рік позбавив права керування транспортними засобами. 

Захисник водія оскаржив постанову місцевого суду до апеляційного: просив її скасувати та ухвалити нову, в якій визначити покарання більш м`яке, ніж передбачено санкцією статті, – застосувати за аналогією права положення ст. 69 Кримінального кодексу України – й не позбавляти водія права керування ТЗ.

Адвокат просив визнати щире каяття підзахисного обставиною, що пом’якшує йому покарання, та врахувати, що протягом останнього року він не притягувався до адміністративної відповідальності й унаслідок вчинення правопорушення не настало тяжких наслідків. Також зауважив на сімейні обставини водія: кілька разів на тиждень той їздить до Ізяслава допомагати доглядати за паралізованим тестем, дружина посвідчення водія не має.

Суддя апеляційного суду зауважила, що водій, сідаючи за кермо у стані алкогольного сп`яніння, мав подумати про ймовірні наслідки своїх протиправних дій (дискомфорт, зміна звиклого способу життя його та родини) та звернула увагу, що у санкції ст. 130 КУпАП законодавець не передбачив можливість альтернативи основного та додаткового покарань.

«У поданій скарзі сторона захисту просить застосувати правила статті 69 КК України за аналогією закону, та застосувати стягнення нижче від найнижчої межі санкції, а саме: не застосовувати до [водія] позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак, законодавство України про адміністративні правопорушення, на відміну від законодавства про кримінальну відповідальність, не передбачає накладення адміністративного стягнення більш м`якого, ніж передбачено законом, тому у суду немає підстав для застосування такої правової норми у цій справі.

Крім того, звертаю увагу, що норми ч. 4 ст. 3 КК України містять заборону щодо застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією», – констатував ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 679/1387/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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