Адвокат просив пом’якшити довічний вирок за зґвалтування дитини — що вирішив суд

Апеляційний суд залишив в силі вирок чоловікові, засудженому до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу обвинуваченого та його захисника й залишив без змін вирок 38-річному жителю міста Кам’янця-Подільського, засудженому до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки. Про це розповіли у суді.

За вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, у липні 2023 року обвинувачений вчинив щодо своєї доньки насильство (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України), а у жовтні – зґвалтував її (ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України).

За словами дівчинки, все почалося, коли вона була ще у дитячому садочку й тривало, поки не наважилася розповісти матері.

Сторона захисту у спільній апеляційній скарзі просила закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення у сексуальному насильстві через відсутність складу злочину, а дії за ст. 152 КК України – перекваліфікувати на менш тяжку – 4 частину цієї статті, та призначити мінімальне покарання.

Апеляційний суд визнав доводи апелянтів необґрунтованими, а висновки суду першої інстанції – такими, що відповідають обставинам справи та підтверджуються доказами.

Колегія суддів також погодилася з призначеним довічним позбавленням волі, зважаючи, що обвинувачений вчинив тяжкий та особливо тяжкий злочини, посередньо характеризується за місцем проживання, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Суд зазначив, що він становить підвищену небезпеку для суспільства, позаяк посягнув на статеву свободу та недоторканність малолітньої дитини, завдавши їй фізичних і душевних страждань.

