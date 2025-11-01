Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Адвокат просив пом’якшити довічний вирок за зґвалтування дитини — що вирішив суд

08:42, 1 листопада 2025
Апеляційний суд залишив в силі вирок чоловікові, засудженому до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки.
Адвокат просив пом’якшити довічний вирок за зґвалтування дитини — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу обвинуваченого та його захисника й залишив без змін вирок 38-річному жителю міста Кам’янця-Подільського, засудженому до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки. Про це розповіли у суді. 

За вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, у липні 2023 року обвинувачений вчинив щодо своєї доньки насильство (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України), а у жовтні – зґвалтував її (ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України).

За словами дівчинки, все почалося, коли вона була ще у дитячому садочку й тривало, поки не наважилася розповісти матері.

Сторона захисту у спільній апеляційній скарзі просила закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення у сексуальному насильстві через відсутність складу злочину, а дії за ст. 152 КК України – перекваліфікувати на менш тяжку – 4 частину цієї статті, та призначити мінімальне покарання.

Апеляційний суд визнав доводи апелянтів необґрунтованими, а висновки суду першої інстанції – такими, що відповідають обставинам справи та підтверджуються доказами.

Колегія суддів також погодилася з призначеним довічним позбавленням волі, зважаючи, що обвинувачений вчинив тяжкий та особливо тяжкий злочини, посередньо характеризується за місцем проживання, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Суд зазначив, що він становить підвищену небезпеку для суспільства, позаяк посягнув на статеву свободу та недоторканність малолітньої дитини, завдавши їй фізичних і душевних страждань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд діти адвокат апеляція насильство судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео