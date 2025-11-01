Практика судов
Адвокат просил смягчить пожизненный приговор за изнасилование ребенка – что решил суд

08:42, 1 ноября 2025
Апелляционный суд оставил в силе наказание мужчине, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней дочери.
Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого и его защитника и оставил без изменений приговор 38-летнему жителю города Каменца-Подольского, приговоренного к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней дочери. Об этом рассказали в суде.

По приговору Каменец-Подольского горрайонного суда, в июле 2023 года обвиняемый совершил в отношении своей дочери сексуальное насилие (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины), а в октябре – изнасиловал ее (ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

По словам девочки, все началось, когда она была еще в детском саду и продолжалась, пока не решилась рассказать матери.

Сторона защиты в общей апелляционной жалобе просила закрыть уголовное производство по части обвинения в  насилии из-за отсутствия состава преступления, а действия по ст. 152 УК Украины – переквалифицировать на менее тяжкую – 4 часть этой статьи и назначить минимальное наказание.

Апелляционный суд признал доводы апеллянтов необоснованными, а выводы суда первой инстанции – соответствующими обстоятельствам дела и подтверждаются доказательствами.

Коллегия судей также согласилась с назначенным пожизненным лишением свободы, учитывая, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступление, средне характеризуется по месту жительства, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд отметил, что он представляет повышенную опасность для общества, поскольку посягнул на половую свободу и неприкосновенность малолетнего ребенка, причинив ему физические и душевные страдания.

