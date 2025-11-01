Практика судів
  1. В Україні

6500 доларів за «квиток» за кордон — на Волині викрили схему для ухилянтів

08:12, 1 листопада 2025
Зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску.
6500 доларів за «квиток» за кордон — на Волині викрили схему для ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині прикордонники викрили осіб, причетних до нелегального переміщення громадян за кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів США. Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир.

Житель столиці займався пошуком «клієнтів», та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.

Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після незаконного переправлення особи та отримання 3200 євро. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки та іншу доказову базу. Чоловіку також повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео