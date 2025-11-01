6500 доларів за «квиток» за кордон — на Волині викрили схему для ухилянтів

Зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску.

Фото: dpsu.gov.ua

На Волині прикордонники викрили осіб, причетних до нелегального переміщення громадян за кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів США. Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир.

Житель столиці займався пошуком «клієнтів», та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.

Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після незаконного переправлення особи та отримання 3200 євро. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки та іншу доказову базу. Чоловіку також повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

