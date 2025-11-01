Практика судов
6500 долларов за «билет» за границу — на Волыни разоблачили схему для уклонистов

08:12, 1 ноября 2025
Злоумышленники организовали устойчивый канал переправки военнообязанных в Польшу вне пунктов пропуска.
На Волыни пограничники разоблачили лиц, причастных к незаконному перемещению граждан за границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что злоумышленники организовали устойчивый канал переправки военнообязанных в Польшу вне пунктов пропуска. За свои услуги они получали от 6000 до 6500 долларов США. Организатором схемы оказался 30-летний переселенец из Луганской области, проживающий в Киеве. Его сообщником был 20-летний житель города Владимир.

Житель столицы занимался поиском «клиентов» и получал от них предоплату. Посредник встречал их в Владимирском районе, доставлял к границе, указывал направление движения и получал оставшуюся сумму.

Несколько месяцев назад волынянина задержали сразу после незаконной переправки человека и получения 3200 евро. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

На днях правоохранители провели обыски и у организатора. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства. Мужчине также сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

