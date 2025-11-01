6500 долларов за «билет» за границу — на Волыни разоблачили схему для уклонистов

Злоумышленники организовали устойчивый канал переправки военнообязанных в Польшу вне пунктов пропуска.

Фото: dpsu.gov.ua

На Волыни пограничники разоблачили лиц, причастных к незаконному перемещению граждан за границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что злоумышленники организовали устойчивый канал переправки военнообязанных в Польшу вне пунктов пропуска. За свои услуги они получали от 6000 до 6500 долларов США. Организатором схемы оказался 30-летний переселенец из Луганской области, проживающий в Киеве. Его сообщником был 20-летний житель города Владимир.

Житель столицы занимался поиском «клиентов» и получал от них предоплату. Посредник встречал их в Владимирском районе, доставлял к границе, указывал направление движения и получал оставшуюся сумму.

Несколько месяцев назад волынянина задержали сразу после незаконной переправки человека и получения 3200 евро. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

На днях правоохранители провели обыски и у организатора. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства. Мужчине также сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

