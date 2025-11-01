Канада судиться за російський Ан-124, щоб передати його Україні

Канада хоче передати Україні російський літак Ан-124 після конфіскації, якщо виграє суд.

Фото: Bloomberg

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 «Руслан», якщо виграє судовий процес про його конфіскацію. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністерки закордонних справ Аніти Ананд, уряд подав позов про конфіскацію літака, зареєстрованого в Росії, який стоїть в аеропорту Торонто Пірсон з лютого 2022 року. Літак належить групі «Волга-Днепр», що під санкціями Канади.

Ан-124 – один із найбільших вантажних літаків світу. Канадські посадовці зазначили, що Росія могла використовувати його для перевезення військових вантажів для війни проти України.

Ананд підкреслила складність з’ясування структури власності. Судовий процес розпочато раніше цього року, Канада прагне максимально підтримати Україну.

«Росія знищила частину літаків «Антонов» в Україні на початку війни. Це певною мірою поповнення парку», – додала вона.

Уряд розглядає судовий і законодавчий шляхи для передачі літака Україні.

