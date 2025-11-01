Практика судов
Канада судится за российский Ан-124, чтобы передать его Украине

08:57, 1 ноября 2025
Канада хочет передать Украине российский самолет Ан-124 после конфискации, если выиграет суд.
Фото: Bloomberg
Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан», если выиграет судебный процесс о его конфискации. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Аниты Ананд, правительство подало иск о конфискации самолета, зарегистрированного в России, который стоит в аэропорту Торонто Пирсон с февраля 2022 года. Самолет принадлежит группе «Волга-Днепр», которая находится под санкциями Канады.

Ан-124 – один из крупнейших грузовых самолетов в мире. Канадские чиновники отметили, что Россия могла использовать его для перевозки военных грузов для войны против Украины.

Ананд подчеркнула сложность выяснения структуры собственности. Судебный процесс начался ранее в этом году, Канада стремится максимально поддержать Украину.

«Россия уничтожила часть самолетов «Антонов» в Украине в начале войны. Это в определенной степени пополнение парка», — добавила она.

Правительство рассматривает судебный и законодательный пути для передачи самолета Украине.

суд россия Украина Канада авиация

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

