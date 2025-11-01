Канада судится за российский Ан-124, чтобы передать его Украине

Канада хочет передать Украине российский самолет Ан-124 после конфискации, если выиграет суд.

Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан», если выиграет судебный процесс о его конфискации. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Аниты Ананд, правительство подало иск о конфискации самолета, зарегистрированного в России, который стоит в аэропорту Торонто Пирсон с февраля 2022 года. Самолет принадлежит группе «Волга-Днепр», которая находится под санкциями Канады.

Ан-124 – один из крупнейших грузовых самолетов в мире. Канадские чиновники отметили, что Россия могла использовать его для перевозки военных грузов для войны против Украины.

Ананд подчеркнула сложность выяснения структуры собственности. Судебный процесс начался ранее в этом году, Канада стремится максимально поддержать Украину.

«Россия уничтожила часть самолетов «Антонов» в Украине в начале войны. Это в определенной степени пополнение парка», — добавила она.

Правительство рассматривает судебный и законодательный пути для передачи самолета Украине.

